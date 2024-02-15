У Бєлгороді – гучні вибухи та серйозні "прильоти": фото і відео руйнувань

Повідомляється про загибель шести людей. Міноборони РФ стверджує про збиття 14 снарядів начебто української РСЗВ RM-70 Vampire.

Росіяни заявили про обстріл Бєлгорода вдень 15 лютого, там прогриміла серія вибухів та зафіксовані падіння уламків. Могли загинути щонайменше шестеро людей, ще 10 постраждали.

Про це повідомляють російські пабліки та Міноборони РФ.

У Бєлгороді пролунала низка вибухів, під час яких росіяни заявили про обстріл. Повідомляється про падіння уламків на торговельний центр "Магніт", територію школи №42, на вулиці приватного сектору. Пошкоджені автомобілі.

Згідно з кадрами з місця подій, суттєво була пошкоджена лицьова частина ТЦ, зачеплені та посічені обидва поверхи будівлі, а також пункт набору води. У момент удару в ТЦ перебували місцеві, які прийшли по покупки.

Руйнування та уламки в Бєлгороді після "прильотів" 15 лютого / Фото: російські Telegram-канали

"Прильоти" також зафіксовано у місті Губкін Бєлгородської області. Пабліки пишуть про спробу вдарити по місцевій нафтобазі.

Загиблі у Бєлгороді

Повідомляється, що щонайменше шестеро жителів Бєлгорода загинули та 10 постраждали. Шестеро поранених перебувають у важкому стані з осколковими пораненнями голови та кінцівок.

Двоє чоловіків загинули на вході до ТЦ: уламок ракети впав там, коли вони заходили до будівлі. У пабліках повідомляється, що деяких людей "обстріл" застав на парковці біля ТЦ. Так, там загинула жінка з донькою.

Діти, які були у школі під час "прильотів", спустилися на цокольний поверх у бомбосховищі. Додому нікого не відпускають, щоб не наражати на небезпеку.

До ТЦ прибули близько п’яти автомобілів швидкої допомоги.

Руйнування та уламки в Бєлгороді після "прильотів" 15 лютого / Фото: російські Telegram-канали

Бєлгородці знаходять на вулицях уламки від чогось збитого в небі.

Руйнування та уламки в Бєлгороді після "прильотів" 15 лютого / Фото: російські Telegram-канали

Руйнування та уламки в Бєлгороді після "прильотів" 15 лютого / Фото: російські Telegram-канали

Водночас у Міноборони РФ заявили про збиття над Бєлгородською областю 14 снарядів начебто української РСЗВ RM-70 Vampire.

Читайте провідні новини дня:

Руйнування та уламки в Бєлгороді після "прильотів" 15 лютого / Фото: російські Telegram-канали

Руйнування та уламки в Бєлгороді після "прильотів" 15 лютого / Фото: російські Telegram-канали

Руйнування та уламки в Бєлгороді після "прильотів" 15 лютого / Фото: російські Telegram-канали

Руйнування та уламки в Бєлгороді після "прильотів" 15 лютого / Фото: російські Telegram-канали

У Бєлгороді зняли на відео вибухи і "прильоти"

Зауважимо, 14 лютого бійці легіону "Свобода Росії" пообіцяли відповідь за російські обстріли по Харкову та анонсували демілітаризацію всього прикордонного регіону Бєлгородської області РФ.

Читайте також: