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У Бєлгороді після серії вибухів спалахнули пожежі: відео

У Бєлгороді після серії вибухів спалахнули пожежі: відео

У Бєлгороді після серії вибухів спалахнули пожежі: відео

Після серії вибухів у Бєлгороді почалися пожежі / Фото: скриншот з відео

Місцева влада раніше повідомляла про роботу російської ППО. 

Увечері в суботу, 25 травня, у небі над російським містом Бєлгородом біля кордону з Україною пролунали гучні вибухи. 

За повідомленням місцевих пабліків, очевидці нарахували два десятки “бавовн”.

Після цього в місті почалися пожежі — горіли окремі будівлі та автомобілі. 

Що саме стало причиною загорання, достеменно невідомо. 

Місцева влада раніше повідомляла про роботу російської ППО. 

У Бєлгороді після серії вибухів спалахнули пожежі

У Бєлгороді після серії вибухів спалахнули пожежі

Відомо, що саме з Бєлгородської області російські терористи обстрілюють сусідні території України, зокрема, місто Харків.

Нагадаємо, у суботу, 25 травня, російська армія завдала терористичного удару по гіпермаркету “Епіцентр” у Харкові, внаслідок якого постраждало багато людей. 

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