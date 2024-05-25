У Бєлгороді після серії вибухів спалахнули пожежі: відео

Місцева влада раніше повідомляла про роботу російської ППО.

Увечері в суботу, 25 травня, у небі над російським містом Бєлгородом біля кордону з Україною пролунали гучні вибухи.

За повідомленням місцевих пабліків, очевидці нарахували два десятки “бавовн”.

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Після цього в місті почалися пожежі — горіли окремі будівлі та автомобілі.

Що саме стало причиною загорання, достеменно невідомо.

Місцева влада раніше повідомляла про роботу російської ППО.

У Бєлгороді після серії вибухів спалахнули пожежі

Відомо, що саме з Бєлгородської області російські терористи обстрілюють сусідні території України, зокрема, місто Харків.

Нагадаємо, у суботу, 25 травня, російська армія завдала терористичного удару по гіпермаркету “Епіцентр” у Харкові, внаслідок якого постраждало багато людей.

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