У Бєлгороді після серії вибухів спалахнули пожежі: відео

Місцева влада раніше повідомляла про роботу російської ППО.
Увечері в суботу, 25 травня, у небі над російським містом Бєлгородом біля кордону з Україною пролунали гучні вибухи.
За повідомленням місцевих пабліків, очевидці нарахували два десятки “бавовн”.
Після цього в місті почалися пожежі — горіли окремі будівлі та автомобілі.
Що саме стало причиною загорання, достеменно невідомо.
Місцева влада раніше повідомляла про роботу російської ППО.
Відомо, що саме з Бєлгородської області російські терористи обстрілюють сусідні території України, зокрема, місто Харків.
Нагадаємо, у суботу, 25 травня, російська армія завдала терористичного удару по гіпермаркету “Епіцентр” у Харкові, внаслідок якого постраждало багато людей.
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