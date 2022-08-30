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У Бєлгороді повідомляють про "бавовну": на залізничному вокзалі величезні черги, щоб виїхати з міста

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У Бєлгороді повідомляють про "бавовну": на залізничному вокзалі величезні черги, щоб виїхати з міста

Фото: Фото з соціальних мереж

У місті Бєлгород РФ ввечері, 29 серпня, місцеві жителі чули звуки вибухів в районі аеропорту.

На вокзалі російського міста також помітили величезні черги із охочих виїхати з Бєлгорода

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. 

У телеграм-каналах Бєлгорода повідомляють, що вони 23:30 чули звуки "бавовни" у районі місцевого аеропорту. Наразі інформації про вибухи немає. 

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© Фото з соціальних мереж
Фото: Фото з соціальних мереж

Також у Мережі показали величезні черги на залізничному вокзалі Бєлгорода. Люди нібито намагаються виїхати у бік Москви. 

Нагадаємо, у Бєлгородській області РФ ввечері 18 серпня сталась пожежа на російських складах боєприпасів. Це відбулось поблизу російського села Тімоново у Бєлгородській області. Місцева влада підтвердила те, що там вибухають склади з боєприпасами.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
10к
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