У Бєлгороді повідомляють про "бавовну": на залізничному вокзалі величезні черги, щоб виїхати з міста

У місті Бєлгород РФ ввечері, 29 серпня, місцеві жителі чули звуки вибухів в районі аеропорту.
На вокзалі російського міста також помітили величезні черги із охочих виїхати з Бєлгорода.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
У телеграм-каналах Бєлгорода повідомляють, що вони 23:30 чули звуки "бавовни" у районі місцевого аеропорту. Наразі інформації про вибухи немає.
Також у Мережі показали величезні черги на залізничному вокзалі Бєлгорода. Люди нібито намагаються виїхати у бік Москви.
Нагадаємо, у Бєлгородській області РФ ввечері 18 серпня сталась пожежа на російських складах боєприпасів. Це відбулось поблизу російського села Тімоново у Бєлгородській області. Місцева влада підтвердила те, що там вибухають склади з боєприпасами.
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