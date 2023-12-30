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У Бєлгороді "приліт" по військових об'єктах – ЗМІ (фото, відео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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У Бєлгороді "приліт" по військових об'єктах – ЗМІ (фото, відео)

Удар по військових об'єктах у Бєлгороді/ Фото: скриншот

За даними ЗМІ, Сили безпеки та оборони завдали ракетний удар по військових об'єктах в Бєлгороді.

У російському Бєлгороді вдень 30 грудня стався ракетний удар – Сили безпеки та оборони атакували військові об'єкти в місті.  

Про це пише РБК-Україна з посиланням на джерело в спецслужбах.

"Це спільні заходи, що стали наслідками варварських обстрілів Дніпра, Харкова, Одеси та вбивства мирних мешканців. Заходи тривають", - сказало джерело.

Спочатку у місті чули вибухи. Пізніше після цього почали писати про те, що на місці влучань видніється чорний дим.

Приліт у Бєлгороді / Фото: скриншот / ©
Приліт у Бєлгороді / Фото: скриншот
Приліт у Бєлгороді / Фото: скриншот / ©
Приліт у Бєлгороді / Фото: скриншот
Приліт у Бєлгороді / Фото: скриншот / ©
Приліт у Бєлгороді / Фото: скриншот

Губернатор Бєлгородської області  В'ячеслав Гладков 30 грудня, о 14:10, заявив про обстріли центра міста. Він повідомив про нібито влучання у цивільний сектор.

"У місті запущено сирену ракетної небезпеки. Усі жителі мають спуститися до укриття. Небезпека зберігається", - написав він.

За повідомлення російської влади, нібито відомо про чотирьох загиблих та сімох поранених. 

Як пишуть пропагандисти, у Бєлгороді можуть запровадити режим НС для ліквідації наслідків.

Наразі у центрі міста щонайменше три пожежі — біля кінотеатру "Перемога", на Соборній площі, на Громадянському проспекті. 

Нагадаємо, у Росії "герой СВО" зарізав батька відомого пропагандиста.

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Дата публікації
Перегляди
3647
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