У Бєлгороді пролунав вибух у будівлі обласного управління МВС: місцева влада заявила про атаку дрона

Внаслідок вибуху в будівлі вибито вікна на 3-му та 4-му поверхах, посічено фасад.

У середу, 27 березня, в російському місті Бєлгороді, що біля кордону з Україною, пролунав вибух у будівлі обласного управління МВС РФ. Місцева влада заявила про атаку українського безпілотника.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив у своєму Telegram-каналі, що в адміністративну будівлю врізався БпЛА.

За його словами, внаслідок вибуху в будівлі вибито вікна на 3-му та 4-му поверхах, посічено фасад.

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Гладков також заявив про одну постраждалу жінку, в якої осколкове непроникне поранення грудей та різана рана руки. Її госпіталізували.

За інформацією місцевих пабліків, на місце вибуху поїхали “швидкі” та пожежні машини, рух транспорту на проспекті Слави, де пролунав вибух, перекрито.

Telegram-канал Mash повідомляє, що постраждали чотири людини — у всіх осколкові поранення.

Гладков та російські пропагандисти звинувачують в атаці Україну.

ЗСУ та українські спецслужби ці заяви не коментували.

Нагадаємо, російські добровольці, які воюють проти путінського режиму, продовжують рейд на території РФ. Бійці легіону "Свобода Росії" нещодавно передали "привіт" міністру оборони РФ Сергієві Шойгу з території Бєлгородської області.

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