У Бєлгороді російська ППО атакує своїх же громадян – фото

На голови мешканців Бєлгорода продовжують падати ракети російської ППО. Намагаючись збити ракети, що летять по військових цілях ЗС РФ, росіяни "приземляють" снаряди на цивільну інфраструктурі і традиційно звинувачують в цьому Україну.

Про це пише військовий експерт Олександр Коваленко.

Так, за останні дні жителі російського Бєлгорода опублікували безліч фото та відео з уламками не українських ракет, а елементами для С-300, ЗРК "Тор-М2", ЗРПК "Панцир-С1".

За словами Коваленка, звичайні жителі Бєлгорода не зможуть відрізнити різні класи боєприпасів від ракет ППО, проте російські військові кореспонденти, кваліфікації яких для цього вистачає, продовжують розповідати росіянам про обстріли ЗСУ.

Уламки російської ППО у Бєлгороді / Фото: Telegram

Уламки російської ППО у Бєлгороді/ Фото: Telegram

Уламки російської ППО у Бєлгороді/ Фото: Telegram

Уламки російської ППО у Бєлгороді/ Фото: Telegram

Уламки російської ППО у Бєлгороді/ Фото: Telegram

"Зрозуміло, що середньостатистичний житель Бєлгорода не відрізнить 122-мм реактивний снаряд від 5В55 ЗРК С-300, але найсмішніше, що так звані російські "військори", які, за ідеєю, повинні хоч трохи розбиратися в типах засобів ураження, видають російські ЗРК (зенітні керовані ракети - ред.) за "докази" злочинів укронацистів!", - резюмував експерт.

Нагадаємо, у Бєлгороді вранці 17 березня звучала повітряна тривога про ракетну небезпеку. За словами очевидців, спалахнула пожежа у приватному секторі (відео).

Читайте також провідні новини дня: