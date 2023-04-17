У Бєлгороді "розквітло" кілька "бововн": влада заявляє про атаку дронами

Росіяни заявили про начебто обстріли різних куточків Бєлгорода та околиць вдень 17 квітня.

Про це інформують місцеві пабліки та губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков.

Так, телеграм-канали заявляють про "обстріл" селища Красне Шебекинського міського округу. Повідомляється про пошкодження ферми, однак без жертв.

"Внаслідок обстрілу на фермі спалахнуло сіносховище. Усі оперативні та аварійні служби виїхали на місце для ліквідації наслідків обстрілу", – прокоментував інцидент Гладков.

Пабліки також заявили про два "обстріли" Грайворонського міського округу та хутора Лозова Рудка Борисовного району.

"Постраждалих немає. Є руйнування в одному приватному житловому будинку: посічено дах та фасад будівлі, вибито вікна. Оперативні та аварійні служби на місці приступають до ліквідації наслідків", – заявив губернатор регіону.