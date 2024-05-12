У Бєлгороді склався під'їзд 10-поверхового житлового будинку: є загиблі та постраждалі (фото)

Вдень у неділю, 12 травня, у російському Бєлгороді обвалився під'їзд 10-поверхового житлового будинку, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це пишуть російські телеграм-канали та ЗМІ.

новина доповнюється...

Російська влада традиційно звинувачує в обстрілі Україну. Губернатор В’ячеслав Гладков заявляє про влучання снаряду. Однак перед цим у Мережі не було жодної інформації про вибухи.

"Місто Бєлгород і Бєлгородський район зазнали масованого обстрілу з боку ЗСУ. На Харківській горі внаслідок прямого влучання снаряда в багатоквартирний житловий будинок обвалився весь під'їзд із десятого до першого поверху. Виїхав на місце", - написав він.

Також цікаво, що російські пропагандисти подаюто різну інформацію про кількість жертв. То писали про 10 осіб, то про 4, то про 5.