У Бєлгороді унаслідок вибухів і пожежі є загиблі та чимало поранених

У російському Бєлгороді після вибухів та пожежі напередодні загинуло п'ять осіб. Від отриманих поранень одна жінка та четверо чоловіків померли на місці до приїзду швидкої допомоги.

Поранено 37 місцевих жителів, із них 6 дітей.

Про це повідомляють представники місцевої влади.

У Бєлгороді пробиті покрівлі та вибиті вікна у двох багатоквартирних будинках. Крім того, у двох соціальних об'єктах та двох комерційних об'єктах пошкоджено скління та фасади. Також уламками посічено 9 автомобілів. На околиці міста стався спалах сухої трави.

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У Бєлгородському районі у селищі Дубове біля торгового центру пошкоджено 13 автомобілів. Також внаслідок прямих влучень спалахнули 2 будинки, легковий автомобіль та гараж — пожежними розрахунками вогнища загоряння оперативно загашені. У селищі пошкоджено покрівлі, вибито вікна в одному приміщенні та 5 приватних житлових будинках. У селищі Новосадовий пожежними розрахунками ліквідовано спалах сухої трави.

Традиційно російська влада звинуватила у причинах вибухів та пожежі ЗСУ. Мовляв, це вони обстріляли місто.

Нагадаємо, у Бєлгородській області РФ відселяють мешканців декількох селищ через "напружену ситуацію". "Багато поранених, є загиблі. Ми зобов'язані вживати заходів для захисту населення", – додав Гладков.

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