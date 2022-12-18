У Бєлгороді знову "бавовна" – пошкоджені автівки, у багатоповерхівках повилітали шибки (фото, відео)

У Бєлгороді та районі знову неспокійно, місцеві повідомляють про звуки вибухів та "прильоти".

У неділю, 18 грудня, у російському місті Бєлгород, що за 40 км від російсько-українського кордону, знову чути вибухи. За офіційною версією – працює система протиповітряної оборони.

Про звуки вибухів почали писати місцеві у Telegram-каналах.

Згодом почали з'являтися фото, на яких видно, що у деяких багатоповерхівках пошкоджені вікна. Є також ушкоджені автівки.

За словами губернатора Бєлгородської області Вячеслава Гладкова, наразі відомо про чотирьох постраждалих. Проте більше подробиць чиновник не розповів.

Тривожна ситуація у Бєлгороді

У Бєлгородській області РФ від початку повномасштабної війни трапляються вибухи на нафтобазах та складах зі зброєю. Також у цьому районі часто падають російські ракети С-300, які росіяни запускають по Харкову.

Так, у ніч проти 12 грудня в області знову пролунали звуки вибухів.

Наприкінці листопада Бєлгородський губернатор знову заявив про "обстріли" – в області частково зникло світло та вода.

У Бєлгородській області 19 листопада стався вибух, а місцева влада заявила про нібито обстріл міста Шебекіно.

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