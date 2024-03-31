У Бєлгороді знову "бавовна": влада відзвітувала про збиття "повітряних цілей" – відео, фото

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив про атаку на регіон та навіть відзвітував про успішну роботу ППО та збиття 10 "повітряних цілей" над Бєлгородом та областю вранці 31 березня.

За його словами нібито було займання в приватному будинку, постраждала та пошкодження.

У Бєлгороді внаслідок атаки вибито вікна в одній квартирі багатоквартирного будинку, пошкоджено 18 приватних житлових домоволодінь, осколками пошкоджено три автомобілі. Також є пошкодження на лінії електропостачання та подачі холодного водопостачання.

У Бєлгороді вранці 31 березня знову сталася "бавовна" / Фото: Astra

У Бєлгороді вранці 31 березня знову сталася "бавовна" / Фото: Astra

У Бєлгороді вранці 31 березня знову сталася "бавовна" / Фото: Astra

Як заявило Міноборони РФ, було "збито 10 снарядів РСЗО "Вампір".

Нагадаємо, мешканець Бєлгорода написав заяву на військових РФ через падіння бомб на область (фото).

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