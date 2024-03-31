У Бєлгороді знову "бавовна": влада відзвітувала про збиття "повітряних цілей" – відео, фото

Влада РФ заявила про чергову атаку по Бєлгородській області.
Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив про атаку на регіон та навіть відзвітував про успішну роботу ППО та збиття 10 "повітряних цілей" над Бєлгородом та областю вранці 31 березня.
За його словами нібито було займання в приватному будинку, постраждала та пошкодження.
У Бєлгороді внаслідок атаки вибито вікна в одній квартирі багатоквартирного будинку, пошкоджено 18 приватних житлових домоволодінь, осколками пошкоджено три автомобілі. Також є пошкодження на лінії електропостачання та подачі холодного водопостачання.
Як заявило Міноборони РФ, було "збито 10 снарядів РСЗО "Вампір".
Нагадаємо, мешканець Бєлгорода написав заяву на військових РФ через падіння бомб на область (фото).
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