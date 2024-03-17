У Бєлгороді знову гучно: лунає сирена, спалахнула пожежа – відео

У Бєлгороді спалахнула пожежа у приватному секторі.
В російському Бєлгороді від ранку 17 березня звучить повітряна тривога про ракетну небезпеку. Влада регіону закликала людей не виходити з дому, а тих, хто вже на вулиці – спуститися до укриття.
Про це пишуть місцеві пабліки.
За словами очевидців, пожежа спалахнула у приватному секторі. Один із снарядів нібито потрапив до приватного будинку.
Очільник регіону В'ячеслав Гладков повідомив, що внаслідок атаки нібито "загинула 16-річна дівчина, а її батька доставили до лікарні".
Нагадаємо, 15 березня територію нафтопереробної станції в Липецькій області Росії атакували два безпілотники.
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