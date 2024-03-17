У Бєлгороді знову гучно: лунає сирена, спалахнула пожежа – відео

У Бєлгороді спалахнула пожежа у приватному секторі.

В російському Бєлгороді від ранку 17 березня звучить повітряна тривога про ракетну небезпеку. Влада регіону закликала людей не виходити з дому, а тих, хто вже на вулиці – спуститися до укриття.

Про це пишуть місцеві пабліки.

За словами очевидців, пожежа спалахнула у приватному секторі. Один із снарядів нібито потрапив до приватного будинку.

У Бєлгороді 17 березня спалахнула пожежа / Фото: Telegram

Очільник регіону В'ячеслав Гладков повідомив, що внаслідок атаки нібито "загинула 16-річна дівчина, а її батька доставили до лікарні".

Нагадаємо, 15 березня територію нафтопереробної станції в Липецькій області Росії атакували два безпілотники.

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