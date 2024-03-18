У Бєлгороді знову заявили про обстріл: відео вибухів, фото руйнувань

Після вибухів у Бєлгороді місцеві жителі знаходять розкидані вулицями уламки.

У російському Бєлгороді пролунала серія вибухів вранці 18 березня. Там заявили про обстріл, пошкодження будівель і транспорту.

Про це повідомили місцеві телеграм-канали та Міноборони РФ.

Вранці у Бєлгороді лунала сирена повітряної тривоги у зв’язку з ракетною небезпекою. Водночас у місті лунали вибухи – їхні звуки місцеві жителі зафіксували на відео.

Згодом мер Бєлгорода Валентин Демидов повідомив про обстріл та постраждалого. В місті пошкоджено один приватний будинок, місцевий склад, два автомобілі та автобус. Оцінка збитків триває.

Місцеві жителі повідомили, що пошкоджено також магазин будматеріалів і теплицю. У сусідніх будинках вибило вікна.

Після вибухів по місту люди знаходять невідомі уламки.

У Міноборони Росії заявили, що в небі над Бєлгородською областю начебто збили 10 реактивних снарядів системи залпового вогню RM-70 "Вампір".

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Наслідки обстрілу Бєлгорода 18 березня / Фото: російські телеграм-канали

Наслідки обстрілу Бєлгорода 18 березня / Фото: російські телеграм-канали

Наслідки обстрілу Бєлгорода 18 березня / Фото: російські телеграм-канали

Наслідки обстрілу Бєлгорода 18 березня / Фото: російські телеграм-канали

Наслідки обстрілу Бєлгорода 18 березня / Фото: російські телеграм-канали

Наслідки обстрілу Бєлгорода 18 березня / Фото: російські телеграм-канали

Бєлгород – знову під обстрілом: звуки вибухів зняли на відео

Нагадаємо, 17 березня російські добровольці легіону "Свобода Росії", РДК та "Сибірського батальйону" повторили свій заклик до мешканців Курської та Бєлгородської областей, аби ті терміново евакуювалися. Обмежена військова операція російських добровольців триває.

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