У Бєлгороді знову заявили про обстріл: відео вибухів, фото руйнувань

Після вибухів у Бєлгороді місцеві жителі знаходять розкидані вулицями уламки.
У російському Бєлгороді пролунала серія вибухів вранці 18 березня. Там заявили про обстріл, пошкодження будівель і транспорту.
Про це повідомили місцеві телеграм-канали та Міноборони РФ.
Вранці у Бєлгороді лунала сирена повітряної тривоги у зв’язку з ракетною небезпекою. Водночас у місті лунали вибухи – їхні звуки місцеві жителі зафіксували на відео.
Згодом мер Бєлгорода Валентин Демидов повідомив про обстріл та постраждалого. В місті пошкоджено один приватний будинок, місцевий склад, два автомобілі та автобус. Оцінка збитків триває.
Місцеві жителі повідомили, що пошкоджено також магазин будматеріалів і теплицю. У сусідніх будинках вибило вікна.
Після вибухів по місту люди знаходять невідомі уламки.
У Міноборони Росії заявили, що в небі над Бєлгородською областю начебто збили 10 реактивних снарядів системи залпового вогню RM-70 "Вампір".
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Нагадаємо, 17 березня російські добровольці легіону "Свобода Росії", РДК та "Сибірського батальйону" повторили свій заклик до мешканців Курської та Бєлгородської областей, аби ті терміново евакуювалися. Обмежена військова операція російських добровольців триває.
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