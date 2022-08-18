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У Бєлгородській області масштабна "бавовна" на складах зброї: жителів двох сіл евакуюють

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У Бєлгородській області масштабна "бавовна" на складах зброї: жителів двох сіл евакуюють

У Бєлгородській області РФ ввечері 18 серпня сталась пожежа на російських складах боєприпасів.

Масштабна пожежа та детонація боєприпасів сталась поблизу російського села Тімоново у Бєлгородській області. Місцева влада підтвердила те, що там вибухають склади з боєприпасами. 

Про це повідомляють телеграм-канали Бєлгорода та губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков

Гладков повідомив, що займання сталось на території села Тімоново Валуйського міського округу. Він підтвердив те, що там горить російський склад з боєприпасами. Через масштабне займання мешканців двох сіл уже евакуюють. Про причини займання губернатор Бєлгородської області не повідомив, він зазначив, що "склад просто загорівся". 

Телеграм-канали Бєлгорода публікують відео масштабної пожежі на російських складах зі зброєю. 

Нагадаємо, у зруйнованому російською ракетою будинку в Харкові перебувало до 40 людей.

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