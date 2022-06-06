У Бєлгородській області на кордоні з Україною лунають потужні вибухи та спалахнула пожежа: відео

У Бєлгородській області на кордоні з Україною лунають потужні вибухи та спалахнула пожежа: відео

У сусідній з Україною Бєлгородській області 6 червня спалахнула масштабна пожежа, під час якої лунають вибухи.

Влада області заявила про пожежу у садовому товаристві "Дубравушка", де нібито палає "об'єкт", назву якого не розголошують.

Про це повідомляють телеграм-канали Бєлгорода та офіційно підтвердив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

Місцеві у телеграм-каналах повідомляють, що звуки вибухів через масштабну пожежу було чути у населених пунктах Майське та Комсомольський. Судячи з відео, під час пожежі лунають потужні вибухи. Також дорогу, яка веде до місця займання, уже перекрили.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков уже заявив про пожежу на "об'єкті", яка сталася через людський фактор. Що саме горить у Росії - невідомо.

Нагадаємо, центр окупованого Донецька ввечері 4 червня був обстріляний з артилерії. Внаслідок обстрілів у місті спалахнули масштабні пожежі.

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