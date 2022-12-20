У Бєлгородській області - потужна пожежа на електропідстанції: місто - повністю знеструмлене (відео)

Через відсутність світла у місті також немає водопостачання.

У вівторок вдень, 20 грудня, у прикордонній до України Бєлгородській області РФ завітала "бавовна". У Шебекіно спалахнула потужна пожежа на енергетичному об'єкті, внаслідок чого місто повністю знеструмлене, також немає води.

Про це повідомляють місцеві пабліки, які публікують відео з місця події.

Як пишуть російські телеграм-канали, місцеві жителі отримують повідомлення про обстріл та просять бути обережними. На опублікованих фото та відео видно, як у небо здіймається густий чорний клуб диму.

Місцева влада підтвердила, що через "обстріл" порушено елетропостачання. Губернатор Бєлгородської області Гладков стверджує, що без світла залишається одна третина мешканців міста. Тим часом, як місцеві повідомляють, що світла немає у цілому місті. Також, за словами губернатора, є постраждалий.

"За попередніми даними, є один постраждалий – чоловік із переломами кісток передпліччя. У стані середнього ступеня важкості доставлено до районної лікарні. Також є влучення снарядів до складських приміщень на території промзони. Оперативні та аварійні бригади виїхали на місце", - написав він у телеграм-каналі.

"Бавовна" у Бєлгородській області РФ

Від початку війни у Бєлгородській області постійно трапляються вибухи. Так, у неділю, 18 грудня, у Бєлгороді, що за 40 км від російсько-українського кордону, знову було чути вибухи.За інформацією влади, спрацювала система протиповітряної оборони. Уламки ракет від російської ППО пошкодили вікна у багатоповерхівках та автомобілі. Російська влада вже встигла повідомити про потерпілих.

За деілька днів до цього, у Курській та Брянській областях Росії прогриміли потужні вибухи. За словами очевидців, у Курську прилетіло поблизу аеропорту, а у Брянській області вибухи було чутно у Клинцях.

Шахедів з Криму більше не буде, Росія змінила місце запуску іранських дронів

Читайте також: