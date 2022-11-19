У Бєлгородській області прогримів вибух і спалахнула пожежа (фото, відео)

"Бавовна" сталася в одній з будівель міста Шебекіно, де також зайнялася пожежа.

В Бєлгородській області Росії стався вибух 19 листопада, а місцева влада заявила про нібито обстріл міста Шебекіно.

Про це пишуть місцеві пабліки.

У Мережу виклали кадри з місця інциденту, на яких видно, що невідома "бавовна" сталася в одній з будівель Шебекіно. Будівля була зруйнована і там зайнялася пожежа.

Водночас український активіст Сергій Стерненко натякнув, що "бавовна" сталася у будівлі, пов'язаній з боєприпасами та особовим складом російських військ.

Згодом губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив, що внаслідок інциденту постраждала людина, а також пошкоджено лінії електропередачі. За словами чиновника, "зафіксовано прильоти на територію багатоквартирного житлового будинку та промислових підприємств".

Нагадаємо, у Бєлгороді та області вже тривалий час періодично відбуваються різноманітні інциденти: то вибухи, то займання пожеж чи загоряння пального. Так, останнього разу вибухи в Бєлгородській області лунали 16 листопада, після яких частково зникло світло, а на вулицях знаходили невідомі уламки.

Ще раніше в селі Козинка Белгородської області загорілися цистерни з дизельним пальним.

А перед цим у самому Бєлгороді палала нафтобаза.

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