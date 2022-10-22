У Бєлгородській області пролунали вибухи: жителі в паніці намагаються втекти (відео)

У Шебекіно та прилеглих населених пунктах почалися перебої зі світлом та водою.

У місті Шебекіно Бєлгородської області пролунали вибухи вдень 22 жовтня, після чого спалахнула пожежа в одній із будівель. Місцеві жителі у паніці намагаються виїхати з міста.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Російська влада традиційно вже звинуватила ЗСУ "в обстрілі цивільних об'єктів". Повідомляється начебто про постраждалих та загиблих.

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Внаслідок надзвичайної ситуації на телефони місцевих жителів почали надходити сповіщення із закликом пройти доукриттів. Люди в паніці намагаються виїхати з Шебекіно, проте поліція вже закрила місто на в'їзд.

У Шебекіно та прилеглих населених пунктах почалися перебої зі світлом та водою.

Нагадаємо, у Бєлгороді та області вже тривалий час відбуваються всілякі негаразди. Так, 19 жовтня у місті сталася пожежа на електричній підстанції, тож частина населеного пункуту залишилася без світла.

21 жовтня у Шебекіно сталася "бавовна", після якої половина міста залишилася без світла. Місцеві повідомляли про "прильоти" поряд із нафтобазою.

Водночас керівник ПВК "Вагнера", олігарх Євген Пригожин заявив, що його представник займається будівництвом "оборонних споруд" та формуванням "народного ополчення" у Бєлгородській області.

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