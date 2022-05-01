У Бєлгородській області РФ були вибухи та пожежа: що сталося

Напередодні з'явилася інформація про пожежу на території Бєлгородської області.
Сьогодні, 1 травня у Telegram-канал з'явилася інформація про вибухи у Бєлгородській області Російської Федерації.
За словами очевидців пролунала серія вибухів.
Так, радник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що міст із Бєлгорода перекритий, горять склади боєприпасів.
В російських Telegram-канал повідомляли про пожежу на території одного з об'єктів Міністерства оборони.
Згодом губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков підтвердив, що причиною сьогоднішніх вибухів під Бєлгородом стала пожежа на об'єкті Міністерства оборони Російської Федерації.
"На кордоні трьох муніципалітетів – Борисовського і Бєлгородського районів та Яковлевського міського округу – сталася пожежа на території одного з об'єктів Міністерства оборони РФ", - зазначив він.
За його словами, відомо про одного постраждалого серед місцевих мешканців. На місці зараз працюють підрозділи МНС.
Нагадаємо, російський Бєлгород лякають обстрілом з боку ЗСУ: з’явилися “попередження” з точним часом удару.
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