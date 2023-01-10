У Бєлгородській області РФ - гучно: наляканих жителів просять спуститися в укриття (фото)

За інформацією пропагандистів, через обстріл поранено 5 людей.

У Росії заявляють, що прикордонна до України Бєлгородська область - під артилерійським обстрілом, зокрема Шебекіно. Внаслідок чого є руйнування житлових будинків та поранені.

Про це пишуть місцеві пабліки.

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У бєлгородських пабліках поширюють фото зі скрином, на якому росіян закликають терміново спуститися в укриттях. За інформацією пропагандистів, через обстріл поранено 5 людей. За даними влади, поранення отримали дві особи.

У Мережі місцеві жителі публікують перші кадри з наслідками вечірнього обстрілу міста Шебекіно.

Місцева влада звичайно за методичкою звинувачує в обстрілі українські військові сили.

"За попередніми даними, є двоє постраждалих – чоловік та жінка. Інформація щодо руйнувань уточнюється. Усі оперативні служби перебувають на місці", - написав губернатор Бєлгородської області Гладков.

"Бавовна" у Бєлгородській області: останні новини

Ввечері 9 січня у Мережі з'явился повідомлення про вибухи у Бєлгородькій області РФ. Згідно з повідомленнями, звуки вибухів лунали у Шебекінському міському окрузі, а також у населеному пункті Таврове.

Напередодні в Бєлгородській області РФ сталася пожежа на електропідстанції. Населений пункт Шебекіно повністю знеструмлено.

Також раніше в Бєлгороді була "бавовна". Пошкоджено автівки, у будинках вилетіли шибки. Четверо людей постраждали.

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