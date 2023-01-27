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У Бєлгородській області РФ перекинувся "КамАЗ" з окупантами: є тяжко поранені

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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1585
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У Бєлгородській області РФ перекинувся "КамАЗ" з окупантами: є тяжко поранені

Ілюстративне фото / Фото: Associated Press

У Бєлгородській області Росії 27 січня перекинулася вантажівка із російськими військовими.

Внаслідок аварії "КамАЗа" із російськими військовими постраждали 6 загарбників.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС.

"Військовий "Камаз" перекинувся в селі Гостищеве (Бєлгородська область - ред.) близько 09:00. Шістьох постраждалих доправили до військового госпіталю в Бєлгороді", - йдеться в повідомленні.

Пропагандисти кажуть, що важко поранені двоє окупантів – в одного забій поперекового відділу, закритий перелом хребта "під питанням", у другого — закритий перелом поперечних відростків хребців поперекового відділу.

Зазначається, що причиною аварії могли бути погодні умови, зокрема відносно сильні морози до -13 градусів.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму та Бєлгородській області РФ на пропагандистських каналах показали звернення президента Володимира Зеленського. У росіян це викликало паніку. 

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Дата публікації
Перегляди
1585
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