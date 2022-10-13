У Бєлгородській області РФ спалахнула масштабна пожежа: горить склад з боєприпасами

У Росії горять склади з боєприпасами.
У Бєлгородській області, що в Росії, в четвер, 13 жовтня, спалахнула масштабна пожежа. На місці інциденту чути звуки детонації.
Про це повідомляють бєлгородські телеграм-канали.
Пожежа спалахнула в селищі Октябрський, що поблизу російсько-українського кордону. На місці займання спалахнула масштабна пожежа та чути звуки детонації.
Місцеві телеграм-канали повідомляють, що в селищі загорілись склади з боєприпасами.
Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков визнав, що горить саме російський склад з боєприпасами. Він повідомив, що потерпілих серед цивільних немає, проте планується евакуація.
Вибухи в російському Бєлгороді: що відомо
У четвер, 13 жовтня, у Бєлгороді пролунали вибухи. Місцеві телеграм-канали повідомили про нібито роботу ППО. Згодом стало відомо, що частина ракети впала на житловий будинок. Ймовірно окупанти запустили ракету С-300 по Харкову, проте вона вибухнула в повітрі та впала на російське місто.
11 жовтня спалахнула пожежа на місцевій електричній підстанції у місті Шебекіно Бєлгородської області. Причини пожежі невідомі, проте російська влада повідомила про обстріл з боку України.
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