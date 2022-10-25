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У Бєлгородській області РФ військові розстріляли чоловіка, який випадково знайшов їхні позиції

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У Бєлгородській області РФ військові розстріляли чоловіка, який випадково знайшов їхні позиції

Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Росіянина із травмами госпіталізували.

У Бєлгородській області РФ російські військові розстріляли 55-річного місцевого жителя. Чоловік був нетверезий, він гуляв околицею села та випадково потрапив на позиції окупаційної армії. 

Про це пише телеграм-канал Baza. 

За даними видання, чоловік мешкає поблизу російсько-українського кордону. Він був нетверезий та гуляв околицями свого села. Тоді житель Бєлгородської області випадково потрапив на позиції окупаційної армії. Російські військові розстріляли росіянина. 

Чоловіка госпіталізували. 

Ситуація у Бєлгородській області на кордоні з Україною 

Бєлгородський губернатор В'ячеслав Гладков заявив, що у Бєлгородській області почали встановлювати захисні протитанкові споруди. Російські окупанти бояться прориву на свою територію. 

У цьому регіоні часто лунають вибухи. Зазвичай їхньою причиною є неякісні ракети, якими окупанти бомбардують Харків, проте ракети попросту не хочуть покидати територію РФ та падають у Бєлгородській області. 

Також у Бєлгородській області РФ мобілізовані влаштували стрілянину на полігоні, через що загинуло багато військових. Це сталось через те, що командир назвав Аллаха боягузом.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
394
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