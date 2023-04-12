У Бєлгородській області Росії з’явилася загадкова “кривава річка”: фото

Походження невідомої речовини, яка забарвила водойму у червоний колір, не можуть з’ясувати вже третій день.

У селі Козацьке Бєлгородської області РФ, яка сусідить з Україною, у водойму потрапила невідома речовина, що перетворила її на “криваву річку”. На місці події взяли проби ґрунту та рідини.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

За інформацією російських ресурсів, місцева влада вже третій день з’ясовує походження невідомої речовини, яка забарвила водойму у червоний колір.

Голова району Ганна Куташова запевняє, що забруднення відбулося поза межами населеного пункту і загрози для місцевого населення не має.

“При виявленні цього факту ми негайно звернулися до поліції та екологічної служби. Проведено забір ґрунту та рідини. Про результати повідомлю”, - заявила вона.

Нагадаємо, напередодні у російському Бєлгороді нібито сталась "чергова атака безпілотниками". Росіяни заявили, що "дрон намагався атакувати аеропорт" у місті.

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