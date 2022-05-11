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У Бєлгородській області Росії запровадили "жовтий" рівень терористичної небезпеки

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У Бєлгородській області Росії запровадили "жовтий" рівень терористичної небезпеки

Фото: Getty Images

У Бєлгородській області Російської Федерації на два тижні запровадили "жовтий" рівень терористичної небезпеки.

Він діятиме до 25 травня.

Про це сьогодні, 11 травня, повідомив Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков у Telegram

"До 25 травня на території Білгородської області діє "жовтий" рівень терористичної небезпеки. Відповідний документ підписано", - повідомив він.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ 10 травня повідомив, що підрозділи 138-ї окремої механізованої бригади 6-ї загальновійськової армії західного військового округу РФ зазнали значних втрат на території Харківської області. У зв'язку з цим ці підрозділи окупантів були виведені на відновлення з території України в район російського міста Бєлгород.

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