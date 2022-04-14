У Бєлгородській області російський військовий розстріляв колег по службі - ЗМІ

У Бєлгородській області російський військовий розстріляв колег по службі - ЗМІ

Про причини стрілянини у військовій частині не повідомляють.

У сусідній з Україною Бєлгородській області РФ 42-річний старший прапорщик відкрив вогонь із табельного пістолета Макарова, поранивши двох співслужбовців. Один з них помер від ран на місці стрілянини.

Про це повідомив у середу, 13 квітня, Telegram-канал ASTRA, який об’єднує незалежних російських журналістів, які зазнали цензури або переслідування в Росії.

За опублікованою інформацією, інцидент трапився напередодні — в обідню пору. Старший прапорщик, який вчинив стрілянину, начебто, був нетверезим. Від куль, випущених із його табельного пістолета, постраждали двоє єфрейторів віком 21 та 24 роки. Один з них на місці пригоди помер внаслідок поранень.

У повідомленні йдеться, що підозрюваний служить у 423-му гвардійському мотострілецькому полку Кантемирівської дивізії, яка у звичайний час базується в підмосковному Наро-Фомінську.

Як відомо, зараз у Бєлгородській області, яка межує з Україною і через яку здійснювалося вторгнення після початку повномасштабної війни, дислокуються десятки підрозділів російської армії з різних регіонів Росії.

Представники збройних сил РФ та інші офіційні особи ситуацію наразі не коментували.

Нагадаємо, у район Шевченкового Харківської області Росія перемістила до двох батальйонних тактичних груп з Бєлгородської області.

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