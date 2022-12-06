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У Бєлгородській області створюють свою тероборону: набирають хворих та літніх чоловіків

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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179
Час на прочитання
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У Бєлгородській області створюють свою тероборону: набирають хворих та літніх чоловіків

Фото: Associated Press

Губернатор регіону заявив, що про створення тероборони його нібито попросили місцеві.

У Бєлгородській області РФ тих, кого ще не встигли мобілізувати, забирають до місцевої тероборони. 

Про це у своєму телеграм-каналі написав губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков. 

Він заявив, що до тероборони набирають усіх охочих, кого не вдалось мобілізувати, зокрема хворих та літніх чоловіків. Про це у Гладкова нібито попросили самі мешканці прикордонного з Україною регіону. 

Гладков додав, що зараз бійців тероборони тренують "досвідчені інструктори". Бєлгородська тероборона навчається злагодженню та веденню бойових дій. 

Ситуація у Бєлгородській області

У прикордонній Бєлгородській області від початку війни трапляються різні вибухи на нафтобазах та складах зі зброєю. Місцева влада це пояснює "головотяпством" або "ефектом лінзи". Також у цьому регіоні часто падають російські ракети С-300, які росіяни запускають по житлових будинках у Харкові. 

У листопаді російська пропаганда почала активно поширювати новий фейк про начебто підготовку нападу Збройних сил України на прикордонні російські міста - Бєлгород, Брянськ, Курськ. Називають навіть термін наступу - вже цієї зими. 

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Дата публікації
Перегляди
179
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