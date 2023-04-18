У Бєлгородській області у небі помітили дивне сяйво та "НЛО"

У соціальних мережах поширюють повідомлення про те, що над Бєлгородською областю РФ очевидці помітили дивне сяйво та незрозумілі летючі об'єкти.

Людям радять телефонувати в "112".

Росіян намагаються заспокоїти, мовляв, «вогні в небі пов'язані з плановою роботою ВС РФ», проте паніку це не зменшує. У Мережі поширюють відео «НЛО».

Блекаут в Бєлгороді: невідомі безпілотники залишили росіян без світла

Нагадаємо, що раніше у Бєлгороді "розквітло" кілька "бавовн". Влада заявила про "обстріл". Так, телеграм-канали заявляють про "обстріл" селища Красне Шебекинського міського округу. Повідомляється про пошкодження ферми, однак без жертв. Пабліки також заявили про два "обстріли" Грайворонського міського округу та хутора Лозова Рудка Борисовного району.

Додамо, що в ніч проти 17 квітня жителі Курської області РФ заявляли про звуки вибухів. Місцеві почали скаржитися невдовзі після того, як через "бавовну" бідкалися жителі Бєлгорода.

Також повідомлялося, що "у Бєлгороді обрали нового Папу". Саме так у соцмережах відреагували на "приліт" в місті.

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