У Бєлгородській області влада пропонує росіянам самим гасити пожежі

Влада російського регіону закупила тисячу вогнегасників, які передадуть мешканцям прикордонних з Україною населених пунктів.

У Бєлгородській області РФ влада запропонувала жителям самим гасити пожежі, які виникають після спроб російської ППО знищувати безпілотники, які атакують стратегічні об’єкти на території держави-агресорки. Селянам для цього роздадуть вогнегасники.

Про це повідомляє російське видання “Подъем” з посиланням на заяву губернатора цього російського регіону Гладкова.

За його словами, спецтехіка російського МНС не завжди має можливість заїжджати на всі об’єкти, де виникають пожежі після повітряних ударів.

Сподіваючись на те, що місцеві жителі самі зможуть загасити пожежі, влада Бєлгородської області закупила тисячу вогнегасників, які будуть роздавати мешканцям населених пунктів.

Посильну допомогу жителям Бєлгородщини надала також влада інших російських областей: із Ярославської області передали 1750 вогнегасників, а з Самарської ще дві тисячі.

"Ці вогнегасники роздамо по будинках, по тих населених пунктах, які знаходяться в безпосередній близькості вздовж кордону для оперативного прийняття рішень", - пояснив В'ячеслав Гладков.

У Бєлгороді після серії вибухів спалахнули пожежі

Нагадаємо, на початку червня 2024 року стало відомо, що за останні чотири місяці російські військові літаки скинули майже сотню авіабомб на власні регіони та окуповані території України.

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