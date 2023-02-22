У Бєлгородській області знову "бавовна" – губернатор заявив про "влучання" у ТЦ

Влада Бєлгородської області повідомляє про "атаку" та "прильоти".

У Бєлгородській області у середу вранці, 22 лютого, сталася чергова "бавовна". Влада заявила про "обстріл" та "прильоти" у місті Шебекіно.

Про це повідомив губернатор області В'ячеслав Гладков.

"Є руйнування цивільних об'єктів: снаряди потрапили у приватний сектор – у 3 будинках вибиті вікна, посічені паркани та фасади. Оперативними службами продовжується подомовий обхід території", - зазначив він.

Пізніше Гладков заявив про "влучання" у торговий центр.

"Обстріл Шебекіно. Снаряди попали в торговий центр, внаслідок чого він спалахнув. За попередніми даними є один постраждалий. Чоловіка з осколковими пораненнями доставлено до ЦРЛ. Медики оцінюють його стан як украй тяжкий. Вся необхідна допомога надається. Оперативні служби перебувають на місці, рятувальники почали гасити", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Бєлгородській області тривають дивні інциденти. Так, нещодавно мешканці Нового Оскола повідомляли про кілька потужних вибухів.

Ранок 21 лютого 2023 року у Бєлгороді теж розпочався з гучних звуків у Шебекінському міському окрузі.

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