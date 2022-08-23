У Бєлгородській області знову "бавовна": там заявили про "ефект лінзи" на складах з боєприпасами

У селі Тімоново Бєлгородської області 23 серпня сталась чергова "бавовна".
Там знову почали детонувати склади з боєприпасами. Влада регіону назвала це самозагорянням через "ефект лінзи".
Про це повідомив губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков.
"Внаслідок спекотної погоди (спрацював ефект лінзи) в районі села Тімонове сталося самозаймання боєприпасів, які ще не встигли знешкодити сапери", - написав Гладков.
Губернатор Бєлгородської області заявив, що "через ефект лінзи" довелось знову евакуйовувати жителів села Тімонове.
Нагадаємо, у Бєлгородській області РФ ввечері 18 серпня сталась пожежа на російських складах боєприпасів. Масштабна пожежа та детонація боєприпасів сталась поблизу російського села Тімоново у Бєлгородській області. Місцева влада підтвердила те, що там вибухають склади з боєприпасами.
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