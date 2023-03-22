У Бєлгородській області знову "бавовна" – виникли проблеми з газом та електрикою

У Бєлгородській області заявили про "обстріл" села.

Губернатор Бєлгородської області РФ заявив про "обстріл" села Борисівка. Внаслідок чого там пошкоджено електро- та газопостачання.

Про це В'ячеслав Гладков написав у Telegram.

"Більшість снарядів прилетіли на територію сільськогосподарського підприємства, одна людина загинула. Це чоловік, сторож підприємства", - йдеться у повідомленні..

За його словами, також осколками пошкоджено ще три приватні домоволодіння: вибиті вікна та посічені фасади. На території села також пошкоджено електро- та газопостачання.

Нагадаємо, у Росії заявили про "атаку безпілотників": невідомі дрони впали під Москвою і біля Бєлгорода.

А ватажок "вагенерівців" Євген Пригожин заявив, що ЗСУ нібито готують наступ на Бєлгородську область, він закликав керівництво РФ готуватися.

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