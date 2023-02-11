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У Бєлгородській області знову "бавовна" – влада заявила про "атаку безпілотниками"

У Бєлгородській області знову "бавовна" – влада заявила про "атаку безпілотниками"

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
481
Час на прочитання
1 хв
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У Бєлгородській області знову "бавовна" – влада заявила про "атаку безпілотниками"

У Бєлгородській області РФ заявили про чергову "атаку безпілотників".

У Бєлгородській області Росії знову неспокійно. Влада регіону заявила про чергову "атаку" – дрон нібито атакував інфраструктурний об'єкт на території області.  

Про це заявив губернатор регіону Вячеслав Гладков.

"У Яковлівському міському окрузі безпілотниками атакували інфраструктурний об'єкт. Жертв та постраждалих немає. Оперативні служби виїхали на місце для усунення наслідків", - йдеться у повідомленні.

У четвер, 9 лютого, Гладков повідомляв про нібито "масований обстріл" села Муром Шебекинського міського округу та збиття трьох ракет у Грайворонському міському окрузі.

Також днями влада області заявила про обстріл села Казинка у Валуйському районі.

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Дата публікації
Перегляди
481
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