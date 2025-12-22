У Бєлгороді чоловік захопив відділення банку та взяв заручників

Банк / © російські ЗМІ

У центрі російського Бєлгорода стався інцидент із захопленням заручників у відділенні «Промсвязьбанка».

Про це повідомляє низка російських телеграм-каналів.

За наявною інформацією, інцидент стався у відділенні банку на вулиці Преображенській, 59. Будівлю оперативно оточили правоохоронці, на місці працювали силові структури та екстрені служби. Рух транспорту на прилеглій ділянці дороги було перекрито.

Як зазначають джерела, чоловік, який зайшов до банку, заявив, що має із собою вибуховий пристрій, нібито закріплений на його тілі. Він висунув вимогу провести переговори за участі співробітників ФСБ. На момент початку операції точна кількість можливих заручників залишалася невідомою.

Згодом стало відомо, що чоловік відпустив усіх людей, які перебували всередині відділення. Після цього правоохоронці вступили з ним у переговори. Зрештою він добровільно здався силовикам.

Попередньо повідомляється, що вибухового пристрою у затриманого не виявили. Офіційні органи наразі не оприлюднили детальної інформації щодо мотивів його дій або правової кваліфікації події.

