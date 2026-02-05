У Бєлгороді після серії вибухів зникло світло та опалення: відео

Атака на Росію / © ТСН.ua

У четвер, 5 лютого, у російському Бєлгороді пролунали вибухи, після яких у центральній частині міста та окремих районах зникло електропостачання та опалення.

Місцеві пабліки пишуть про атаку ракетами Himars.

Очевидці повідомляють про 5-6 гучних вибухів, кілька яскравих спалахів в небі та стовп диму в одному з районів міста.

«Прильоти» фіксують у районі Бєлгородської ТЕЦ та на електропідстанціях.

Незадовго до вибухів в російському місті було оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

Офіційної інформації про наслідки атаки від російської влади наразі не було.

Повідомляється, що раніше Сили оборони України завдали ударів по позиціях ППО в Бєлгородській області.

Ударні дрони атакували три позиції мобільних радіолокаційних станцій. Дві з них — виведені з ладу.

Також було завдано удару безпілотниками по позиціях ППО в районі села Новоселівка в Старооскольському окрузі. Результат удару невідомий.

Нагадаємо, в ніч проти 5 лютого у Ростовській області Росії повідомили про масовану атаку безпілотників. Про вибухи заявляли жителі Ростова-на-Дону, Таганрога, Батайська та Азова.