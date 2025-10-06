У Бєлгороді вдруге за добу стався блекаут: знову атакована електропідстанція (фото, відео)

Атакована електропідстанція «Луч» у Бєлгороді / © російські телеграм-канали

У російському Бєлгороді вдень 6 жовтня був завданий ракетний удар по електропідстанції «Луч» — вдруге протягом однієї доби. У частині міста зникла електроенергія.

Про це повідомили російські телеграм-канали.

Вдень у Бєлгороді прогриміла кілька вибухів. Росіяни заявили про ракетну атаку на електропідстанцію «Луч», після чого там виникла пожежа і в небо піднявся густий дим.

У деяких районах міста зникло світло.

До цього губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков повідомляв про загрозу можливого ракетного удару.

За інформацією російських пабліків, унаслідок атаки загинула одна людина. Офіційної інформації немає.

Очевидці зняли на відео звуки повітряної тривоги в Бєлгороді та дим у небі.

До слова, вранці 6 Гладков інформував, що після попередніх атак ЗСУ без електроенергії в регіоні залишаються близько 5400 жителів.

Нагадаємо, пізно ввечері 5 жовтня у Бєлгороді було атаковано електропідстанцію «Луч», через стався блекаут і частково зникло водопостачання. Гладков підтвердив «ушкодження енергетики», що призвело до відключень світла в Бєлгороді та навколишніх районах.