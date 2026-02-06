ТСН у соціальних мережах

У Бєлгороді заявили про ураження ТЕЦ після нічної атаки: частина міста без світла і тепла

У російському Бєлгороді після нічної атаки повідомляють про пошкодження енергетичної інфраструктури та перебої зі світлом і теплопостачанням.

Олена Кузьмич
Атака на РФ

Атака на РФ / © ТСН.ua

У ніч проти 6 лютого в російському Бєлгороді пролунала серія вибухів, після чого в частині міста зникли електрика і тепло. Місцеві жителі повідомляли про численні вибухи.

Губернатор Бєлгородської області підтвердив суттєві пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок ракетної атаки, однак деталі пообіцяв оприлюднити пізніше.

OSINT-проєкт ASTRA заявив, що проаналізував відео з моментом удару, опубліковане місцевими медіа. За висновками аналітиків, зйомка велася з Веселої вулиці приблизно за 350 метрів від місця вибуху.

За даними ASTRA, ураження припало на північну частину Бєлгородської ТЕЦ, розташованої на Північно-Донецькій вулиці.

Офіційної інформації про постраждалих наразі немає.

Згодом губернатор заявив про «значний обсяг пошкоджень» енергетичної інфраструктури не лише у Бєлгороді, а й у кількох округах області. За його словами, аварійні бригади працюють на місцях, однак деталі не розголошують із міркувань безпеки.

Незалежного підтвердження цієї інформації з інших джерел наразі немає.

Нагадаємо, в ніч проти 5 лютого у Ростовській області Росії повідомили про масовану атаку безпілотників. Про вибухи заявляли жителі Ростова-на-Дону, Таганрога, Батайська та Азова.

