У ЦАХАЛ розповіли, скільки бойовиків ХАМАС брали участь у вторгненні до Ізраїлю

У нападі на Ізраїль 7 жовтня брало участь щонайменше три тисячі бойовиків ХАМАС. Початкові підрахунки становили 1,5-2 тисячі осіб.

Про це повідомляє Times of Israel з посиланням на ЦАХАЛ.

Зазначається, що ця інформація наводиться на основі розвідданих, які були отримані під час допитів полонених членів ХАМАСу. У підрахунках та моделюванні враховувалися лише озброєні бойовики та не враховувалися громадянські жителі Сектору Газа, які скористалися брешами у прикордонній огорожі, щоб потрапити до Ізраїлю.

Стверджується, що протягом перших двох днів бойових дій було вбито близько 1 тисячі членів ХАМАС на території Ізраїлю. Крім того, 200 були взяті в полон.

Наголошується, що "багато тіл" бойовиків все ще "розкидані біля кордону", проте підрахувати їх без загрози життя для ізраїльських солдатів поки неможливо.

Як повідомлялося, ЦАХАЛ прорвав передову лінію оборони ХАМАС на півночі Гази. Речника ізраїльської армії контрадмірал Даніел Хагарі заявив, що наземна операція просувається за планом.

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