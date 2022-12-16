У ЦАР скоєно замах на росіянина, пов'язаного з ПВК Вагнера

У кабінеті очільника "Російського дому" Дмитра Ситого вибухнула посилка.
У столиці ЦАР Банґі хтось спробував вбити Дмитра Ситого, очільника "Російського дому", якого пов'язують з ПВК Вагнера.
Про це повідомляє "Еспресо" і посиланням на росЗМІ.
У кабінеті Ситого вибухнула посилка. Коли він відкрив її, в руках здетонувала вибухівка.
До ЦАР Ситий приїхав 2018 року, спочатку як "цивільний інструктор" та перекладач. Два роки тому він потрапив під санкції США як співробітник Пригожина.
Пригожин вже звинуватив в організації замаху французів та їхніх "західних союзників – США та інших ". За його словами, Ситий раніше отримував записку з погрозами і закликом до росіян "забратися з Африки". Після замаху Дмитро Ситий перебуває у важкому стані.
"Я вже звернувся до МЗС РФ для того, щоб воно ініціювало процедуру оголошення Франції державою – спонсором тероризму, а також проведення досконалого розслідування терористичних методів Франції та її західних союзників – США та інших".
Зазначимо, що цей інцидент схожий на випадки з пакетами з вибухівкою чи рештками тварин, які декілька днів тому масово надходили до українських дипломатичних установ по цілій Європі.
Нагадаємо, від кінця листопада і досі до низки посольств України надходять підозрілі пакунки та листи з рештками тварин. Деякі пакунки містять вибухівку. Вже 33 такі відправлення надійшли до дипвідомств у 17 країнах. В українському МЗС вважають це спробою залякати дипломатів та посіяти паніку. Останній такий пакунок надійшов 12 грудня до посольства України у Греції. Адреса відправника така ж, як і на попередніх пакунках: автосалон Tesla в німецькому містечку Sindelfingen.
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