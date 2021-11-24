У ЦАР у річку впав російський вертоліт з "вагнерівцями" — ЗМІ

У ЦАР у річку впав російський вертоліт з "вагнерівцями" — ЗМІ

Місцеві жителі допомогли росіянам вибратися на берег.

У столиці Центральноафриканської Республіки, місті Бангі сталася аварія вертольота російської ПВК, який впав у річку.

Про це повідомляє Corbeau News Centrafrique. Відео з місця події з’явилося у соцмережах.

Зазначається, що пілот намагався уникнути падіння на будівлі і вирішив направити гелікоптер у бік річки Убангі. На борту гелікоптера перебували російські інструктори. Місцеві жителі допомогли екіпажу вибратися на берег. Скільки саме людей перебувало на борту, поки не відомо. Вертоліт після падіння затонув.

Як повідомляє "Centrafriquenews", причиною аварії могла б стати технічна несправність або погана погода.

Влада ЦАР та Росія поки не прокоментували цей інцидент.

Нагадаємо, що влада африканської держави Малі, яка втратила контроль над північними регіонами країни, запросила “для боротьби з терористами” російську приватну військову компанію. Як відомо, “вагнерівці” уже діють у сусідній Лівії, а також в Судані та ЦАР.

Раніше ЗМІ оприлюднили докази військової присутності "вагнерівців" у Лівії.

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