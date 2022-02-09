У центрі Абу-Дабі сталися вибухи у висотній будівлі: очевидці подумали про ракетний обстріл

Відбувся вибух газового балона у будівлі на вулиці Хамдан.

У висотній будівлі в центрі Абу-Дабі — столиці Об'єднаних Арабських Еміратів та відповідного емірату сталися два потужні вибухи.

Про це повідомляє Express.

На знімках і відео з місця події було видно будівлю у вогні. Деякі очевидці стверджували, що в нього було випущено ракету.

Управління цивільної оборони Абу-Дабі заявило, що пожежа була викликана вибухом газового балона у будівлі на вулиці Хамдан.

Влада підтвердила, що ніхто не постраждав, і пожежа перебуває під контролем.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 24 січня невідомі відкрили ракетний вогонь по Абу-Дабі, столиці Об'єднаних Арабських Еміратів.

Поліція Абу-Дабі повідомила про вибухи. Чотири гучні вибухи, за якими виникли звуки сирен, були чутні в місті.

Літакам закрили повітряний простір над Абу-Дабі.

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