У центрі Абу-Дабі сталися вибухи у висотній будівлі: очевидці подумали про ракетний обстріл

Відбувся вибух газового балона у будівлі на вулиці Хамдан.
У висотній будівлі в центрі Абу-Дабі — столиці Об'єднаних Арабських Еміратів та відповідного емірату сталися два потужні вибухи.
Про це повідомляє Express.
На знімках і відео з місця події було видно будівлю у вогні. Деякі очевидці стверджували, що в нього було випущено ракету.
#ابوظبي الان pic.twitter.com/BTCC0LTAfS— ساعة الصفر (@zero_hour2020) February 8, 2022
Управління цивільної оборони Абу-Дабі заявило, що пожежа була викликана вибухом газового балона у будівлі на вулиці Хамдан.
Влада підтвердила, що ніхто не постраждав, і пожежа перебуває під контролем.
Раніше повідомлялося, що в ніч на 24 січня невідомі відкрили ракетний вогонь по Абу-Дабі, столиці Об'єднаних Арабських Еміратів.
Поліція Абу-Дабі повідомила про вибухи. Чотири гучні вибухи, за якими виникли звуки сирен, були чутні в місті.
Літакам закрили повітряний простір над Абу-Дабі.
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