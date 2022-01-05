У центрі Алмати почалися зіткнення між протестувальниками та поліцією

У центрі Алмати почалися зіткнення між протестувальниками та поліцією

Під час зіткнень було поранено поліцейського.

У центральній частині Алмати у середу почалися зіткнення мітингувальників із поліцією. Поліція почала застосовувати проти них спецзасоби. Вибухають світлошумові гранати.

Про це повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Казахстан" з місця подій.

За його даними, у ході зіткнень було поранено поліцейського. "На ношах лежить співробітник поліції, в руках тримає протигаз. Очі закриті, але ніби у свідомості, ворушить губами", - повідомив журналіст.

Очевидці заявляють, що з вулиці Шевченка у бік Байтурсинова проїхало близько десятка військових вантажівок. Вони підвозять ящики зі світлошумовими гранатами.

У комендатурі Алмати повідомили, що у центрі міста триває операція із забезпечення правопорядку, мешканців міста просять утриматися від прогулянок.

"У зв'язку з продовженням операції із забезпечення правопорядку та боротьби з екстремізмом просимо автовласників планувати свої маршрути в об'їзд вулиці Толе Бі, проспектів Райимбека та Абая, а також центру міста", - йдеться у повідомленні комендатури.

Раніше акім Алмати Бакитжан Сагінтаєв заявив, що ситуацію в місті взято під контроль, наразі виявляються і затримуються призвідники заворушень. Тим часом користувачі соціальних мереж розповсюджують фото і відео про масові протести, що продовжуються в місті.

Нагадаємо, що 5 січня президент Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєв схвалив відставку уряду країни на тлі масових протестів через ціну на газ. Обов'язки прем'єр-міністра тимчасово виконуватиме Аліхан Смаїлов, перший заступник очільника уряду. Водночас інші високопосадовці "продовжать виконання своїх обов'язків до затвердження нового складу уряду".

Раніше президент оголосив в Алмати та Мангістауській області надзвичайний стан і запровадив комендантську годину від 23:00 до 07:00.

Три дні поспіль у Казахстані продовжувалися протести через ціну на газ. У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників. У вівторок в Алмати відбулися сутички протестувальників з правоохоронцями, під час яких горіли поліцейські машини та лунали постріли.

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