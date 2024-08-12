У центрі Лондона чоловік поранив ножем жінку та дитину: що відбулося

На момент нападу кілька поліцейських перебували поруч, тому вони змогли швидко прибути на місце події.

У Лондоні на Лестер-сквер 11-річна дівчинка та 34-річна жінка дістали ножові поранення. Чоловіка, який вчинив напад, затримали та взяли під варту.

Про це повідомило видання BBC News.

Працівник сусіднього магазину розповів, що він почув крик і кинувся на нападника, забравши у нього ніж.

"Чесно кажучи, це жахливо. Я ніколи раніше нічого подібного не бачив. Вчиняти так з дитиною — це жахливо", — сказав він.

Парамедики, що прибули на місце, надали першу допомогу постраждалим і доправили їх до травматологічного центру. Дівчинка потребує госпіталізації, але її травми не загрожують життю. Травми жінки менш серйозні. Поліція наразі не має припущень про можливу терористичну мотивацію нападу.

Лестер-сквер розташований у центрі жвавого лондонського району Сохо, який славиться великою кількістю кінотеатрів, магазинів, барів і розважальних закладів. Це популярне місце для туристів.

Напад стався під час протестів, які переросли в заворушення по всій Великій Британії. Протести почалися після озброєного нападу на танцювальний клас у Саутпорті.

Нагадаємо, у Саутпорті, неподалік від Ліверпуля, стався напад на дитячий танцювальний клуб. Внаслідок цього дві дівчинки загинули на місці, а ще одна померла в лікарні. П’ятеро дітей перебувають у критичному стані. Двоє дорослих, які намагалися захистити дітей, також серйозно поранені. 17-річного підозрюваного затримали. Поліція не вважає напад терористичним і припускає, що нападник діяв самостійно.