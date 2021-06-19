У центрі Москви палає склад з піротехнікою: чути вибухи (фото, відео)

Пожежу гасять з катерів і вертольотів.
На Лужнецькій набережній у центрі Москви - пожежа і вибухи на складі піротехніки.
Пожежа супроводжується множинними вибухами петард та густим димом.
Про це повідомляє Інтерфакс.
"На складі з піротехнікою на Лужнецькій набережній сталася пожежа, чутно численні вибухи", - повідомили інформагенції очевидці.
Пізніше російські ЗМІ уточнили, що вогонь вже перекинувся на сусідню будівлю. Номер складності пожежі підвищили з другого до третього (за п'ятибальною шкалою).
Для гасіння пожежі на складі з піротехнікою залучена авіація.
"До гасіння пожежі залучена авіація Московського авіаційного центру. До місця пожежі на Лужнецькій набережній слід пожежний катер "Полковник Чернишов", залучаються три вертольоти Ка-32",- йдеться у повідомленні МНС Росії.
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