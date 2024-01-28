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У центрі Москви спалахнула масштабна пожежа: рятувальники не можуть її погасити

У центрі Москви спалахнула масштабна пожежа: рятувальники не можуть її погасити

У центрі Москви спалахнула масштабна пожежа: рятувальники не можуть її погасити

Пожежа у центрі Москви. ФОТО: телеграм-канал BAZA

Площа пожежі у Театрі сатири становить 200 кв. м.

У неділю, 28 січня, у центрі Москви на Тріумфальній площі горить Театр сатири.

Про це інформують російські ЗМІ та телеграм-канали.

За словами очевидців, горить купол театру, із даху будівлі видно густий сірий дим.

За даними оперативних служб, площа пожежі у Театрі сатири становить 200 кв. м та продовжує поширюватися. 

"Вогонь у Театрі сатири поширюється дерев'яними конструкціями, на боротьбу з пожежею стягуються додаткові сили", - заявили у МЧС. 

Через загорання у будівлі пожежники евакуювали 50 людей із Театру сатири. Всі денні спектаклі скасовані. 

У МЧС запевняють, що потерпілих немає.

Нагадаємо, партизани "засвітили" ППО у Москві.

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