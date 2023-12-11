У центрі Москви спалахнула пожежа у найстарішій російській державній бібліотеці

Прямо зараз горить Російська державна бібліотека у центрі Москви на вулиці Воздвиженка.

Очевидці розповіли SHOT, що спалах відбувся на даху історичної будівлі бібліотеки. Поки що не зрозуміло, чи постраждали експонати, які перебувають у приміщеннях. Співробітники МНС займаються гасінням пожежі.

Російська державна бібліотека була заснована в 1862 році і є найбільшою публічною бібліотекою Росії, континентальної Європи та однією з найбільших бібліотек світу.

Станом на зараз щодо займання на даху Російської державної бібліотеки у центрі Москви, то вже ліквідовано площі 5 квадратів.

За інформацією джерела російських "ЗМІ", горіла захисна конструкція скульптури на даху будівлі. За попередніми даними, там проводились ремонтні роботи та будівельники не вимкнули обігрівач. Постраждалих немає. Збитки від пожежі підраховуються фахівцями.

Нагадаємо, що раніше у Москві спалахнула велика пожежа на електрозаводі.

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