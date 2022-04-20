Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
У центрі Москви сталася масштабна пожежа: площа біля мерії вся вкрита чорним димом (відео)

У центрі Москви сталася масштабна пожежа: площа біля мерії вся вкрита чорним димом (відео)

Дата публікації
Перегляди
20к
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У центрі Москви сталася масштабна пожежа: площа біля мерії вся вкрита чорним димом (відео)

скриншот з відео

У Москві біля будівлі мерії 20 квітня сталася масштабна пожежа.

У будівлі на Тверській площі в центрі Москви спалахнув дерев'яний павільйон, де продають сувеніри та російські продукти.

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на джерело в екстрених службах. 

Mash повідомляє ж, що пожежа сталася в одному з торгових павільйонів, а саме у підвалі фестивального майданчика.

За попередніми даними, на момент загоряння на території об'єкта людей не було. Постраждалих, попередньо, немає.

На місці події працюють пожежники. Надзвичайники вже повідомили, що нібито ліквідували задимлення на площі.

Російські пожежники кажуть, що причиною інциденту стало коротке закорочення.

Нагадаємо, Віллу пропагандиста Соловйова підпалили в Італії.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber

Наступна публікація