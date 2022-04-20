У центрі Москви сталася масштабна пожежа: площа біля мерії вся вкрита чорним димом (відео)

У Москві біля будівлі мерії 20 квітня сталася масштабна пожежа.
У будівлі на Тверській площі в центрі Москви спалахнув дерев'яний павільйон, де продають сувеніри та російські продукти.
Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на джерело в екстрених службах.
Mash повідомляє ж, що пожежа сталася в одному з торгових павільйонів, а саме у підвалі фестивального майданчика.
За попередніми даними, на момент загоряння на території об'єкта людей не було. Постраждалих, попередньо, немає.
На місці події працюють пожежники. Надзвичайники вже повідомили, що нібито ліквідували задимлення на площі.
Російські пожежники кажуть, що причиною інциденту стало коротке закорочення.
Нагадаємо, Віллу пропагандиста Соловйова підпалили в Італії.
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