У центрі Москви загорівся офіс комуністів: люди кличуть на допомогу (відео)

Вогонь охопив другий поверх будівлі, звідки люди просять про допомогу.

У центрі Москви 30 січня спалахнула пожежа в будівлі, де розташовані офіс Комуністичної партії РФ та музей пожежної охорони.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

У Москві на вулиці Гіляровського, 29 вогонь охопив другий поверх будівлі, звідки люди просять про допомогу, і ще кілька людей намагаються врятуватися на даху. Над будинком здіймається густий чорний дим.

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У Мережі з'явилося відео з місця пожежі і кади того, як люди рятуються на даху будинку.

У пабліках повідомляється, що судячи з усього, будівля, де зайнялася пожежа, не працювала – вона перебувала на реконструкції. На другому поверсі спалахнуло будівельне сміття.

Наразі надзвичайники закінчили гасити полум’я. Двох людей врятували з даху, про постраждалих не повідомлялося.

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У центрі Москви спалахнула пожежа в будівлі з офісом КПРФ

Згодом КПРФ спростувала інформацію про те, що їхній офіс розташований за цією адресою. Там заявили про начебто свій переїзд вісім місяців тому.

До слова, 30 січня росіяни заявили про спробу атаки БПЛА по чотирьох областях РФ та по окупованому Криму.

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