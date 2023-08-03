У центрі Парижа пограбували ювелірну крамницю на майже 15 мільйонів євро

Французька поліція розшукує двох чоловіків і жінку, які пограбували ювелірну крамницю Piaget у центрі Парижа. Орієнтовна сума збитків — від 10 до 15 мільйонів євро.

Про це пише Le Figaro.

Грабіжники увірвалися до приміщення магазину з пістолетом. Згодом невідомі відкрили декілька вікон та викрали коштовності.

Вхідні двері ювелірного магазину не були зламані. Під час пограбування ніхто не постраждав.

Прокуратура Парижа почала розслідування. Правоохоронці повідомили, що встановлюють обставини за фактом "збройного пограбування організованою злочинною групою та викрадення". Слідчі дії здійснює підрозділ із боротьбою з організованою злочинністю.

Як повідомлялося, в Німеччині сталося пограбування музею Міністерства державної безпеки НДР, відомого як "Штазі". Зловмисники розбили кілька вітрин і викрали кілька медалей та коштовності.

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