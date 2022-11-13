У центрі Стамбула посеред популярної серед туристів вулиці пролунав потужний вибух: фото

Турецька поліція перекрила місце події.
У Туреччині в центрі Стамбула у неділю, 13 листопада, пролунав потужний вибух. За попередніми даними, 11 людей постраждало.
Про це повідомляє CNN Türk.
Потужний вибух пролунав на вулиці Істікляль. Це - популярна серед туристів пішохідна зона. Наразі правоохоронці та спеціальні служби прибули на місце події та перекрили вулицю.
За попередніми даними, через вибух постраждало 11 людей.
#BREAKING: Moment of explosion in Taksim Sqaure, Istanbul. Possible bomb attack, bodies seen lying on the ground by eyewitnesses pic.twitter.com/ahrDcCvwXM— ELINT News (@ELINTNews) November 13, 2022
Місцева влада повідомила, що через вибух вже відомо про жертви. Обставини події встановлюються.
"Сьогодні близько 16:20 на вулиці Істікляль стався вибух.Поліція, медичні служби, пожежники були направлені на місце події. Є жертви та поранені", - сказав губернатор Стамбула Алі Єрлікая
Bugün saat 16.20 sıralarında Beyoğlu ilçemiz, Taksim İstiklal Caddesi’nde bir patlama meydana gelmiştir.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 13, 2022
Olay yerine emniyet, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir.
Can kaybı ve yaralılarımız bulunmaktadır.
Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.
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