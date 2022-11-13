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У центрі Стамбула посеред популярної серед туристів вулиці пролунав потужний вибух: фото

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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У центрі Стамбула посеред популярної серед туристів вулиці пролунав потужний вибух: фото

Фото: із соцмереж

Турецька поліція перекрила місце події.

У Туреччині в центрі Стамбула у неділю, 13 листопада, пролунав потужний вибух. За попередніми даними, 11 людей постраждало. 

Про це повідомляє CNN Türk. 

Потужний вибух пролунав на вулиці Істікляль. Це - популярна серед туристів пішохідна зона. Наразі правоохоронці та спеціальні служби прибули на місце події та перекрили вулицю. 

За попередніми даними, через вибух постраждало 11 людей. 

Місцева влада повідомила, що через вибух вже відомо про жертви. Обставини події встановлюються. 

"Сьогодні близько 16:20 на вулиці Істікляль стався вибух.Поліція, медичні служби, пожежники були направлені на місце події. Є жертви та поранені", - сказав губернатор Стамбула Алі Єрлікая

Інші надзвичайні ситуації в Туреччині 

У Туреччині 15-річна дівчина впала з даху 4-поверхового будинку під час того, як робла селфі. Дівчина хотіла спіймати свій телефон, який вислизнув з рук, і втратила рівновагу.

14 жовтня в турецькій провінції Бартин стався вибух на вугільній шахті. 25 із 36 гірників, які перебували під землею загинули.

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Дата публікації
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