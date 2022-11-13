У центрі Стамбула посеред популярної серед туристів вулиці пролунав потужний вибух: фото

У Туреччині в центрі Стамбула у неділю, 13 листопада, пролунав потужний вибух. За попередніми даними, 11 людей постраждало.

Про це повідомляє CNN Türk.

Потужний вибух пролунав на вулиці Істікляль. Це - популярна серед туристів пішохідна зона. Наразі правоохоронці та спеціальні служби прибули на місце події та перекрили вулицю.

За попередніми даними, через вибух постраждало 11 людей.

#BREAKING: Moment of explosion in Taksim Sqaure, Istanbul. Possible bomb attack, bodies seen lying on the ground by eyewitnesses pic.twitter.com/ahrDcCvwXM — ELINT News (@ELINTNews) November 13, 2022

Місцева влада повідомила, що через вибух вже відомо про жертви. Обставини події встановлюються.

"Сьогодні близько 16:20 на вулиці Істікляль стався вибух.Поліція, медичні служби, пожежники були направлені на місце події. Є жертви та поранені", - сказав губернатор Стамбула Алі Єрлікая

Bugün saat 16.20 sıralarında Beyoğlu ilçemiz, Taksim İstiklal Caddesi’nde bir patlama meydana gelmiştir.



Olay yerine emniyet, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir.



Can kaybı ve yaralılarımız bulunmaktadır.



Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır. — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 13, 2022

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